Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. مصدر يكشف حقيقة قيام مجهولين بإلقاء مواد بترولية على كورنيش الإسكندرية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:56 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نفى مصدر مسئول صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن إلقاء مجهولين، مواد بترولية (زيوت وشحوم) على سور كورنيش الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، موضحًا أن الأمر لا يتعدى قيام الأجهزة المعنية بالمحافظة بأعمال النظافة الدورية بالمنطقة المُشار إليها.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

مرتضى يفتح النار على النقاز

منذ ساعة و 24 دقيقة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ أقل من ساعتين

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضي منصور ينشر لأول مرة عقد النقاز.. ويؤكد "لاعب خائن" | فيديو وصور

منذ ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 10 ساعات

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

12:14 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status