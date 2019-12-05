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عاجل.. مصدر يكشف حقيقة قيام مجهولين بإلقاء مواد بترولية على كورنيش الإسكندرية
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:56 م
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هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر مسئول صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن إلقاء مجهولين، مواد بترولية (زيوت وشحوم) على سور كورنيش الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل.
وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، موضحًا أن الأمر لا يتعدى قيام الأجهزة المعنية بالمحافظة بأعمال النظافة الدورية بالمنطقة المُشار إليها.
وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، موضحًا أن الأمر لا يتعدى قيام الأجهزة المعنية بالمحافظة بأعمال النظافة الدورية بالمنطقة المُشار إليها.
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