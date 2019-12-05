ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات





بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحا 8.29 نقطة ليصل إلى مستوى 6033.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحاً 8.47 نقطة ليصل إلى مستوى 6652.65 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحاً 8.02 نقطة ليصل إلى مستوى 4813.19 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 190.3 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون دينار كويتى عبر 5696 صفقة.





وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد ارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%.





وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.41%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.50%، ثم شركة الأرجان العقارية بنسبة 7.07%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الطاقة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.43% ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 9.02%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 8.44%.