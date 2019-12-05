Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:50 م
Advertisements
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements

بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحا 8.29 نقطة ليصل إلى مستوى 6033.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحاً 8.47 نقطة ليصل إلى مستوى 6652.65 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحاً 8.02 نقطة ليصل إلى مستوى 4813.19 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 190.3 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون دينار كويتى عبر 5696 صفقة.

 
وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد ارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%.
 

وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.41%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.50%، ثم شركة الأرجان العقارية بنسبة 7.07%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الطاقة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.43% ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 9.02%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 8.44%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 15 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ 41 دقيقة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى يفتح النار على النقاز

منذ 35 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

12:14 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

مرتضى يفتح النار على النقاز

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status