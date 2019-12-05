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مرتضي منصور ينشر لأول مرة عقد النقاز.. ويؤكد "لاعب خائن" | فيديو وصور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:43 م
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
الفجر الرياضي
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علق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على  أزمة التونسي حمدي النقاز والذي وصفه منصور بـ"الهارب" منذ قليل عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

 

وصرح رئيس الزمالك أن اللاعب تقاضى قيمة مستحقاته والدفع المالية بالكامل حتى الان، ولا يحق له المطالبة بأي مبلغ الا ابريل المقبل

ونوه مرتضي منصور أن الدفعة الجديدة من مستحقات النقاز  التي يحق له الحصول عليها في أبريل من العام المقبل وتقاضى كل مستحقاته كاملة.

وقام منصور بنشر أول صور لعقد اللاعب وايصالات حصوله على مستحقاته، وكل ما يثبت أن اللاعب ليس له أي حق في ما قام به.


واستشهد بنبيل أبو زيد وكيل أعماله والذي قام بتقديم شكوى، ضد اللاعب بسبب عدم منحه قيمة مستحقاته البالغة 132 ألف دولار قبل أن يتحمل الزمالك جزء منها لغلق الباب على إيقاف اللاعب، أشار إلى أن النقاز لاعب خائن ولم يصون الجميل وما فعله الزمالك معه.

وبدأت الأزمة بين منصور والنقاز بعد أن قام الأخير بفسخ تعاقده مع الزمالك خلال الأيام الماضية بداعي عدم تقاضيه راتب اخر 4 شهور له مع الفريق رافضا الاستمرار مع الفريق. 

وصرح النقاز في وقت سابق، أن موقفه سليم بنسبة 100% في قضية مستحقاته ضد الزمالك وعدم الحصول على باقي قيمة عقده حتى الآن.

وتابع النقاز في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: "لدي عرض من نادي النجم الساحلي التونسي بجانب عرض من أحد الأندية الخليجية".


ورد نجم المنتخب التونسي على صور العقود المنشورة:  "العقد المتداول على أحد المواقع غير صحيح على الإطلاق وهناك دليل معي للتأكيد على عدم صحة هذا العقد".


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الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور الكرة المصرية الفجر الرياضي الزمالك الدوري المصري

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