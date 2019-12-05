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مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.05% مع بداية تعاملات اليوم
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:14 م
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نيفين سمير
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سوق دبى المالى
إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.05% رابحا 1.31 نقطة ليصل إلى مستوى 2696.93 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى السلع والبنوك ،وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 111.1 مليون سهم محققة ما قيمته 80.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 998 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 5 أسهم.
وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ، فقد ارتفع قطاعى النقل والبنوك ، بنسبة 0.95%، 0.09%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 2.60%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.13%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 1.55%.
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