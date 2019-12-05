مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.05% مع بداية تعاملات اليوم





سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.05% رابحا 1.31 نقطة ليصل إلى مستوى 2696.93 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى السلع والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 111.1 مليون سهم محققة ما قيمته 80.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 998 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 5 أسهم.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ، فقد ارتفع قطاعى النقل والبنوك ، بنسبة 0.95%، 0.09%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 2.60%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.13%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 1.55%.