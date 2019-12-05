حمادى الوهايبي: طلاب ورش الإخراج لديهم تعطش لخوض التجربة

أعرب المخرج التونسي حمادي الوهايبي عن سعادته لاختياره من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة لتقديم ورشة عن الإخراج المسرحي، قائلا: "التقيت بأكثر من 30 طالبا أتوا من عدة معاهد فنية مختلفة، ولكنهم بشكل عام مولوعون بالإخراج، ووجدت لديهم حماسا وتعطشا للتعرف أكثر على مفاهيمه وخوض الاجربة الإخراجية".





وأضاف "الوهايبي" أن الورشة ستستمر حتى السابع من ديسمبر الجارى، وفيها سيتعرف المشاركون على مفهوم الإخراج أولا، والمسارات التاريخية التى عرفتها هذه الوظيفة في العملية المسرحية، فقام بتقسيمهم لمجموعات صغيرة للعمل على تجربتين، أولها تتعلق بالعملية الإخراجية التى تنطلق من فكرة ومن مشروع حكاية، بينما تنطلق التجربة الثانية بنص مكتوب مسبق يعملون عليه ثم يقدمونه بتصورات ومقترحات مختلفة.





وأشار "لوهايبي" إلا أنه لا يمكن خلال 5 أيام أن يعطي الطلبة كل المفاهيم والتقنيات الإخراجية، ولكنه يأمل أن يفتح لهم آفاق جديدة لفهم وظيفة الإخراج وكيفية تطبيق هذا المفهوم والتعرف على المسارات الكبري في العملية الإخراجية.



