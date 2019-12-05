فيسبوك تضيف ميزة جديدة مهمة إلى تطبيق "واتس آب"

اعلنت شركة فيسبوك - Facebook عن العديد من الميزات الجديدة التي تعمل على زيادة التكامل مع تطبيق واتس آب، عن طريق دعم مشاركة المعلومات بشكل مباشر وتوسيع أدواتها "Data for Good" لأشياء مثل خرائط أفضل و الاستجابة للأزمات "Crisis Response" التي تم استخدامها في 300 أزمة في أكثر من 80 دولة .





ظهرت ميزة الاستجابة للأزمات "Crisis Response" ضمن مجموعة من الميزات التي تساعد الأسرة والأصدقاء والمجتمعات على دعم بعضهم البعض في أعقاب الكارثة، منذ عامين، ونظم Facebook هذه الأدوات مثل "Safety Check و Help Community وجمع التبرعات" وكل ذلك في تبويب "الاستجابة للأزمات" المركزي.





وتقوم شركة فيسبوك - Facebook اليوم بإضافة وظائف جديدة إلى Crisis Response التي ستمكن الأشخاص في المناطق المتأثرة من مشاركة المعلومات المباشرة حول ما يشاهدونه أو يعتقدون أنه يجب على الآخرين معرفته مثل "انهيار المباني أو إغلاق الطرق"، هذا بالإضافة إلى قدرتها الحالية على مشاركة الطلبات أو عروض المساعدة، كما كان من قبل.





بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة Crisis Response الآن مع WhatsApp، حيث يمكن للمستخدمين الآن تقديم أو طلب المساعدة من خلال تطبيق المراسلة، بدلاً من استخدام Facebook Messenger فقط.





كما يتم تحديث وتوسيع أدوات فيسبوك "Data for Good". من خلال الشراكات مع أكثر من 100 منظمة، ويوفر Facebook خرائط الكوارث ومنظمات الإغاثة بمعلومات حول مكان توزيع اللوازم، استنادًا إلى بيانات مجمعة مجهولة المصدر.





من خلال التحديثات، يقول Facebook إنه قادر الآن على تقديم هذه التحديثات إلى مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين، وكذلك وكالات الإغاثة الفيدرالية، وذلك بفضل الشراكات مع منظمات مثل Direct Relief و National Alliance for Public Safety GIS (NAPSG).



