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بالكارت.. رئيس "العاصمة الإدارية" يكشف مفاجأة عن خدماتها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:26 م
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اللواء أحمد زكي عابدين
اللواء أحمد زكي عابدين
رقية جمال
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قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، إن توقيع اتفاقية لإنشاء مركز الإدارة والتحكم داخل العاصمة لتحويل كافة خدمات العاصمة لخدمات مميكنة وذكية يعتبر جزءا من كل، حيث يتم إنشاء مراكز تكنولوجية لإدارة العاصمة الإدارية بكل ما فيها.

وأضاف "عابدين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الخميس، أن هذا المركز يعتبر "مخ" العاصمة الإدارية، حيث أنه يتمكن من السيطرة الإلكترونية على جميع الخدمات المقدمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، أنه تم الانتهاء من البنية التحتية بالعاصمة الإدارية بنسبة 70%، وهناك تركيز على الحي الحكومي؛ لكونه من المخطط نقل الحكومة للعاصمة الإدارية خلال يونيو 2020، بينما الانتقال للحي الرئاسي يكون بناءً على قرار الرئيس.

وشدد على أن العاصمة الإدارية ستصبح مدينة ذكية بالكامل تضاهي أحدث المدن الذكية في العالم، معقبًا: "هتقف في الباركينج بالكارت الذكي، هتدخل السينما بالكارت، هتدفع فلوس بالكارت، هتفتح التلفزيون وتشغل النت بالكارت".

وأوضح أن العاصمة الإدارية توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة جميعها للشباب، إلى جانب العمالة الغير مباشرة.
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