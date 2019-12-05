مرتضى يفتح النار على النقاز

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما على التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بعد قيامه بفسخ تعاقده مع النادي.

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما على التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بعد قيامه بفسخ تعاقده مع النادي.

وأكد مرتضى أن اللاعب تقاضى قيمة مستحقاته والدفع المالية بالكامل حتى الان ولا يحق له المطالبة بأي مبلغ الا ابريل المقبل وأشار إلى أن الدفعة الجديدة للاعب التي يحق له الحصول عليها في أبريل من العام المقبل وتقاضى كل مستحقاته كاملة.

وأكد مرتضى أن اللاعب تقاضى قيمة مستحقاته والدفع المالية بالكامل حتى الان ولا يحق له المطالبة بأي مبلغ الا ابريل المقبل وأشار إلى أن الدفعة الجديدة للاعب التي يحق له الحصول عليها في أبريل من العام المقبل وتقاضى كل مستحقاته كاملة.

واستشهد بنبيل أبو زيد وكيل أعماله والذي قام بتقديم شكوى ضد اللاعب بسبب عدم منحه قيمة مستحقاته البالغة 132 ألف دولار قبل أن يتحمل الزمالك جزء منها لغلق الباب على إيقاف اللاعب.

واستشهد بنبيل أبو زيد وكيل أعماله والذي قام بتقديم شكوى ضد اللاعب بسبب عدم منحه قيمة مستحقاته البالغة 132 ألف دولار قبل أن يتحمل الزمالك جزء منها لغلق الباب على إيقاف اللاعب.

وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك خلال الأيام الماضية بداعي عدم تقاضيه راتب اخر 4 شهور له مع الفريق رافضا الاستمرار مع الفريق.

وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك خلال الأيام الماضية بداعي عدم تقاضيه راتب اخر 4 شهور له مع الفريق رافضا الاستمرار مع الفريق.

وأشار إلى أن النقاز لاعب خائن ولم يصون الجميل وما فعله الزمالك معه.

وأشار إلى أن النقاز لاعب خائن ولم يصون الجميل وما فعله الزمالك معه.

ومن جهة أخرى كشف التونسي حمدي النقاز عن موقفه بشأن العقد المنشور على أحد المواقع الإليكترونية اليوم.







