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مرتضى يفتح النار على النقاز

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:20 م
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
هاني عصام
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شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما على التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بعد قيامه بفسخ تعاقده مع النادي.

وأكد مرتضى أن اللاعب تقاضى قيمة مستحقاته والدفع المالية بالكامل حتى الان ولا يحق له المطالبة بأي مبلغ الا ابريل المقبل وأشار إلى أن الدفعة الجديدة للاعب التي يحق له الحصول عليها في أبريل من العام المقبل وتقاضى كل مستحقاته كاملة.

واستشهد بنبيل أبو زيد وكيل أعماله والذي قام بتقديم شكوى ضد اللاعب بسبب عدم منحه قيمة مستحقاته البالغة 132 ألف دولار قبل أن يتحمل الزمالك جزء منها لغلق الباب على إيقاف اللاعب.

وأشار إلى أن النقاز لاعب خائن ولم يصون الجميل وما فعله الزمالك معه.

 وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك خلال الأيام الماضية بداعي عدم تقاضيه راتب اخر 4 شهور له مع الفريق رافضا الاستمرار مع الفريق.

ومن جهة أخرى كشف التونسي حمدي النقاز عن موقفه بشأن العقد المنشور على أحد المواقع الإليكترونية اليوم.


 وأوضح اللاعب في تصريحات خاصة أن موقفه سليم بنسبة 100% في قضية مستحقاته ضد الزمالك وعدم الحصول على باقي قيمة عقده حتى الآن. وواصل "لدي عرض من نادي النجم الساحلي التونسي بجانب عرض من أحد الأندية الخليجية".

وواصل "العقد المتداول على أحد المواقع غير صحيح على الإطلاق وهناك دليل معي للتأكيد على عدم صحة هذا العقد".

كان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك في وقت سابق ورفض الاستمرار مع الفريق لعدم حصوله على راتب آخر 4 شهور له مع الفريق.
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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور حمدي النقاز الزمالك

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