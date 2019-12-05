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كارول سماحة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:26 م
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كارول سماحة
كارول سماحة
هبة أحمد
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صرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحةخلال تواجدها بمؤتمر "نساء على خط التحرش" في الأردن لدعم النساء، أنها تعرضت للتحرش أكثر من مرة، وذلك في فترة طفولتها، أول مرة واجهت فيها كارول سماحة التحرش كانت بعمر 5 سنوات.

وكشفت كارول سماحة أن تعرضها للتحرش وهي طفلة، سبب لها هاجس في حياتها، حيث قالت :"تعرضت لحالات تحرش كثيرة. بعمر 5 سنين و7 سنين و9 سنين، من 4 أو 5 مرات".

وأعلنت كارول خلال حديثها أنها تحاول توعية ابنتها واعطائها بعض النصائح الجيدة لكي تتجنب تعرضها للتحرش.

آخر أعمال كارول سماحة الغنائية

يُشار أن آخر أعمال كارول سماحة الغنائية هي أغنية "انشالله" التي طرحتها مؤخرًا علي طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي، وحققت نسبة مشاهدة عالية.

مشاركة كارول سماحة في فيلم "بالصدفة"

والجدير بالذكر أنَّ كارول سماحة،عُرض لها مؤخرًا بدور العرض السينمائي في دبي ولبنان، فيلم "بالصدفة"، وهو أول فيلم سينمائي لها، وشاركها في البطولة بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.


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