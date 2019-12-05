ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)



وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي العام والرسمي للغات في 30 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري، والصفين الرابع والخامس من 2 يناير 2020 وحتى 13 يناير من الشهر نفسه.





ومن المقرر أن تبدأ الصفين الأول والثاني الإعدادي العام والمهني من يوم 30 ديسمبر وحتى 5 يناير 2020، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام والمهني بداية من يوم 16 وحتى 23 يناير 2020.



تنشر بوابة "الفجر" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 – 2020 للصفوف الإعدادية بمحافظة قنا، وذلك فور اعتماد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.