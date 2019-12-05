Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:25 م
Advertisements
بسام عبدالحميد
Advertisements
تنشر بوابة "الفجر" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 – 2020 للصفوف الإعدادية بمحافظة قنا، وذلك فور اعتماد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي العام والرسمي للغات في 30 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري، والصفين الرابع والخامس من 2 يناير 2020 وحتى 13 يناير من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تبدأ الصفين الأول والثاني الإعدادي العام والمهني من يوم 30 ديسمبر وحتى 5 يناير 2020، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام والمهني بداية من يوم 16 وحتى 23 يناير 2020.
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ ساعة و 7 دقيقة

مرتضى يفتح النار على النقاز

منذ 38 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 15 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

12:14 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

مرتضى يفتح النار على النقاز

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status