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ننشر جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في قنا (صور)
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:25 م
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بسام عبدالحميد
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تنشر بوابة "الفجر" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 – 2020 للصفوف الإعدادية بمحافظة قنا، وذلك فور اعتماد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي العام والرسمي للغات في 30 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري، والصفين الرابع والخامس من 2 يناير 2020 وحتى 13 يناير من الشهر نفسه.
وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي العام والرسمي للغات في 30 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري، والصفين الرابع والخامس من 2 يناير 2020 وحتى 13 يناير من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن تبدأ الصفين الأول والثاني الإعدادي العام والمهني من يوم 30 ديسمبر وحتى 5 يناير 2020، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام والمهني بداية من يوم 16 وحتى 23 يناير 2020.
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