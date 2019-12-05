محمد حماقي يرد على غنائه في كورال مصطفى قمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للفنان محمد حماقي، وظهر من خلاله وهو يغني في فرقة الكورال خلف الفنان مصطفى قمر.



وقاموا بنشر صور له أيضًا قديمة كشفت عن تغيير ملامحه وكان وزنه كبيرًا عما هو عليه الآن، ووصفوه بمغني الكورال.



ولكن لم يتنكر محمد حماقي لهذه البداية يومًا ما، بل دائمًا مايفتخر بها ويعتبرها شرف له وحدث يوثق اجتهاده وتعبه لكي يصل للنجومية وبالفعل تحقق هدفه وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء.



وبالعودة إلى سنوات ماضية، وجدنا أن حماقي كان قد تحدث عن بدايته في فرقة كورال تغني مع مصطفى قمر، وذلك من خلال لقاءه في برنامج إنت أونلاين.



وقال حماقي، إنه بدأ من الصفر، ويعتبر كل ماشارك فيه مهم وأن بدايته كانت مع زملاء الجامعة في باند بسيطة تغني في الأفراح مجانًا دون أي مقابل، ومن بعدها انضم لفرقة الكورال خلف مصطفى قمر ومحمد هنيدي، وأيضًا شارك مع الهضبة عمرو دياب في الاستوديو أثناء التحضير لألبوم تملي معاك وهذا ماتحدث عنه عمرو دياب في إحدى المؤتمرات، وقال إن حماقي كان يشارك برأيه في ألبوم تملي معاك، وأنه من أكثر الناس الموهوبة ويحترمه كثيرًا وسعيد بوصوله لهذا النجاح.



