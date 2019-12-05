Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد حماقي يرد على غنائه في كورال مصطفى قمر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:24 م
Advertisements
محمد حماقي
محمد حماقي
لمياء علي
Advertisements
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للفنان محمد حماقي، وظهر من خلاله وهو يغني في فرقة الكورال خلف الفنان مصطفى قمر.

وقاموا بنشر صور له أيضًا قديمة كشفت عن تغيير ملامحه وكان وزنه كبيرًا عما هو عليه الآن، ووصفوه بمغني الكورال.

ولكن لم يتنكر محمد حماقي لهذه البداية يومًا ما، بل دائمًا مايفتخر بها ويعتبرها شرف له وحدث يوثق اجتهاده وتعبه لكي يصل للنجومية وبالفعل تحقق هدفه وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء.

وبالعودة إلى سنوات ماضية، وجدنا أن حماقي كان قد تحدث عن بدايته في فرقة كورال تغني مع مصطفى قمر، وذلك من خلال لقاءه في برنامج إنت أونلاين.

وقال حماقي، إنه بدأ من الصفر، ويعتبر كل ماشارك فيه مهم وأن بدايته كانت مع زملاء الجامعة في باند بسيطة تغني في الأفراح مجانًا دون أي مقابل، ومن بعدها انضم لفرقة الكورال خلف مصطفى قمر ومحمد هنيدي، وأيضًا شارك مع الهضبة عمرو دياب في الاستوديو أثناء التحضير لألبوم تملي معاك وهذا ماتحدث عنه عمرو دياب في إحدى المؤتمرات، وقال إن حماقي كان يشارك برأيه في ألبوم تملي معاك، وأنه من أكثر الناس الموهوبة ويحترمه كثيرًا وسعيد بوصوله لهذا النجاح.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 15 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ 43 دقيقة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضى يفتح النار على النقاز

منذ 37 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 4 ساعات

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

12:14 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

مرتضى يفتح النار على النقاز

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status