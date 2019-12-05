سعر اليورو اليوم في مصر الخميس 5-12-2019 مقابل الجنيه المصري بالبنوك الحكومية والخاصة

سعر اليورو اليوم في مصر





استقر سعر اليورو اليوم في مصر الخميس 5-12-2019 مقابل الجنيه المصري وذلك ضمن الاستقرار الذي تشهده اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه خلال الفترة الحالية على الرغم من الاضطراب الذي تعيشه العملة الاورةبية في الاسواق العالمية على خلفية أزمة البريسكت وعدم التوصل لحل وسط بخصوص أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي، وننشر من خلال التقرير التالى أخر تحديثات سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك المصرية وجاءت على النحو التالي:





متوسط سعر اليورو اليوم في مصر

سجل متوسط سعر اليورو في مصر مقابل الجنيه المصري نحو 17.77 جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع بحسب التحديثات الاخيرة الصادرة عن البنك الاهلى المصري وجاءت الاسعار في البنوك وفقات لتحديثات اليوم على النحو التالى:





سعر اليورو اليوم في مصر الخميس 5 ديسمبر 2019

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.79 جنيه للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.77 جنيه للشراء، و 17.90جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.77جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.60 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.79 جنيه للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.80 جنيه للشراء، 17.92جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.75 جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.81 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.



