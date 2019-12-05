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سعر اليورو اليوم في مصر الخميس 5-12-2019 مقابل الجنيه المصري بالبنوك الحكومية والخاصة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:14 م
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سعر اليورو اليوم في مصر
سعر اليورو اليوم في مصر
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سعر اليورو اليوم في مصر 

 استقر سعر اليورو اليوم في مصر الخميس 5-12-2019 مقابل الجنيه المصري وذلك ضمن الاستقرار الذي تشهده اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه خلال الفترة الحالية على الرغم من الاضطراب الذي تعيشه العملة الاورةبية في الاسواق العالمية على خلفية أزمة البريسكت وعدم التوصل لحل وسط بخصوص أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي، وننشر من خلال التقرير التالى أخر تحديثات سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك المصرية وجاءت على النحو التالي:

 متوسط سعر اليورو اليوم في مصر 
سجل متوسط سعر اليورو في مصر مقابل الجنيه المصري نحو 17.77 جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع بحسب التحديثات الاخيرة الصادرة عن البنك الاهلى المصري وجاءت الاسعار في البنوك وفقات لتحديثات اليوم على النحو التالى:

 سعر اليورو اليوم في مصر الخميس 5 ديسمبر 2019
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.90جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.77جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.60 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.80 جنيه للشراء، 17.92جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.75 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.81 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر
سعر اليورو اليوم في مصر

 سعر اليورو خلال تعاملات الاسبوع الماضي
سجل سعر اليورو الأسبوع الماضي ، بالبنك الأهلي المصري 17.94 جنيه للشراء، مسجلًا 18.08 جنيه، ومسجلًا في بنك مصر  17.94 جنيه للشراء، و18.08للبيع، فيما بلغ سعر الشراء فى بنك القاهرة 17.81 جنيه، و18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر بالنوك الحكومية والخاصة 

البنكسعر الشراءالبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي17.8017.92
بنك الكويت الوطني17.8017.93
بنك بلوم17.7817.91
بنك قطر الوطني17.7817.91
بنك عودة17.7917.93
البنك المصري الخليجي17.7917.92
البنك التجاري الدولي17.7817.91
بنك الإسكندرية17.7517.90
البنك الأهلي الكويتي17.7017.83



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