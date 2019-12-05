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المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة سرقة هواتف الأطفال

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:23 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري، بمعاقبة المتهم أحمد عبد الناصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بسرقة هواتف أطفال بالإكراه، ومقاومة السلطات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم بالاشتراك مع آخرين، تهمة سرقة "هاتفين محمولين" المملوكين للمجنى عليهما الطفلين، عمر محمد، سيف ممدوح، بالإكراه، بأن أشهرا فى وجههما سلاح أبيض، فتمكنا بتلك الطريقة من مقاومتهما وبث الرعب فى نفوسهما، والاستيلاء على المسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام وهو معاون مباحث قسم مدينة نصر، بأن أشهرا فى وجهه سلاح أبيض "كتر"، ليمنعه من أداء عمل من أعماله وهو ضبط المتهم، كما حاز المتهم سلاح أبيض "كتر" بدون تصريح.
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