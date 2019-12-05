استدرجه وحاول إلباسه قميص نوم.. الإعدام شنقاً لعامل قتل طفلا وهتك عرضه





وبعد القبض على المتهم اعترف تفصيليلا بارتكاب الواقعة.

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل نظافة بالإعدام شنقًا، لاتهامه بهتك عرض طفل وقتله، انتقامًا من والده بمنشأة القناطر.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن وجود خلافات سابقة بين والد المجنى عليه "محمود. ش"، والمتهم "هانى. ك"، لتعدي والد المجني عليه، على المتهم بالضرب، وإحداث إصابته في وجهه قبل الواقعة بحوالي 3 سنوات، ففكر المتهم في كيفية الانتقام من نجله المجني عليه الطفل "محمد. ش"، وهو يعمل على دراجة بخارية "توك توك" ملك والده، وذلك باستدراجه إلى مكان بعيد عن الأنظار بغية توصيله إلى أحد الأماكن وإلباسه قميص نوم وهتك عرضه لإذلال والده.وأشارت التحقيقات، إلى قيام المتهم بانتظار المجني عليه ليلة الحادث حتى شاهده فاستوقفه لتوصيلة إلى منطقة زراعية لإحضار بعض الخضروات منها، وركب معه وبحوزته قميص النوم الذي أعده سلفا وعندما اختلى به هتك عرضه وحاول إلباسه قميص النوم بالقوة، فحاول المجني عليه الهرب منه، إلا أنه لاحقه وقام بالإمساك به فظل الطفل يبكي وقرر بأنه سوف يقوم بإبلاغ والده وفضحه، فقام المتهم بتكبيل يديه بقميص النوم من الخلف وربط رقبته به وخنقه بنية قتله حتى فارق الحياة.