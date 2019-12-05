وزير النقل: نحتاج إلى ١٠٠ مليار دولار لتطوير السكك الحديدية والمترو

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في ميناء الإسكندرية، على هامش تفقده وصول ١٠ جرارات جديدة إلى الميناء قادمة من إمريكا، ضمن صفقة توريد وتصنيع ١١٠ جرار سكة حديد جديد وإعادة تأهيل ٨١ جرار من الأسطول الحالي، مصنعة من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.



ووفق بيان سابق لوزارة النقل، فإن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك"الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن التمويل الخارجي للسكك الحديدية يصل إلى 20.6 مليار دولار بالإضافة إلى عائد وموازنة السكة الحديد، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف ١٠٠ مليار دولار، لتطوير السكة الحديد والمترو فقط، بين خط سكة جديدة ومونوريل وتطوير الورش، وتم البدء في تصميم اعتمادتها المالية لتنتهي منتصف ٢٠٢٣.وأضاف الوزير أن إجمالي الجرارات الأمريكية التي تم التعاقد عليها ١١٠، وإعادة تجديد وتطوير ٨١ جرارا، بالإضافة إلى صفقة أخرى لتوريد ١٣٠٠ عربية جديدة من مختلف الدرجات مع شركة روسية بقيمة بمليار ١٦٠ مليون دولار.