تعرف على شروط قرض تأسيس وتجديد حضانات الأطفال من بنك ناصر

العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال – أصحاب المعاشات وورثتها – العاملون بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة – بدون عمل.



الشروط:-



بالنسبه للعاملين بالحكومه وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات وورثتها:-





تحويل مرتب أو معاش المقترض أو قيمة القسط الشهري.





سند لأمر(سند إذنى) بقيمة المديونية يوقع من المقترض.





التأمين ضد مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة المقترض.



- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة أو بدون عمل:





تحويل مرتب عدد 2 ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال





سند لأمر(سند إذنى) بقيمة المديونية يوقع من المقترض



التأمين ضد مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة لعدد 2 ضامن



_ إجراءات الحصول على الخدمة:



صورة البطاقة للمقترض والضامن "سارية"





إيصال مرافق حديث بمحل الإقامة للمقترض والضامن





عقد إيجار أو تمليك الحضانة على ألا تقل مدته عن مدة القرض





تقديم ما يثبت البدء في إجراءات الترخيص





استيفاء مستندات الضمان وذلك لتقديمها إلى مديريات التضامن التابع لها مقدم القرض.

أطلق بنك ناصر الاجتماعي، مشروع تمويل تأسيس وتجديد حضانات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؛ في إطار تقديم خدمة عالية الجودة بعدد سبعة محافظات كمرحلة أولى، وهي "القاهرة – الجيزة – القليوبية - الاسكندرية – الغربية – أسوان – البحر الاحمر)، وذلك إسهاما من البنك فى حل مشكلة البطالة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.وتبدأ قيمة القرض من عشرين ألف جنيها، وحتى مائتان ألف جنيه، بدون فوائد، وبمصاريف إدارية 5%.ويسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، مع احتساب فترة سماح لمدة شهرين بخلاف شهر المنح وتحدد قيمة القرض حسب الموقع الجغرافي والمساحة وأقسام الحضانة.الفئات المستحقة:-