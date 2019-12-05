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"لوجود خطر داهم".. قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن المنشآت الغذائية المخالفة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:19 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.

وأكد مختار استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والذي أشار إلى المرور على عدد من المنشآت التي تقدم المواد الغذائية شملت مؤسسة لبيع السلع الغذائية بنقيطة مركز المنصورة، ومصنع بميت فضالة مركز أجا، ومخزن جبن بالمنزلة، ومصنع جبن بمركز المنصورة، وتم سحب عينات وارسالها للمعمل للتحليل.
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