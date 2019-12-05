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الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لموقعة الهلال

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:17 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق لمباراة الهلال السوداني وذلك بعد مشاركة اللاعب في مران الفريق الجماعي كاملًا أمس.

وكان قد هاني قد اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة النجم الساحلي قبل الأخيرة، وحصل على راحة سلبية من مباراة بني سويف أمس الأول.

ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
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الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الاهلي ضد الهلال السوداني الاهلي

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