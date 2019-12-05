شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

وفي تطور جديد للصفقة "الحلم" بالنسبة لريال مدريد، فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان تشترط الحصول على البرازيلي الشاب "فينيسيوس جونيور" لاعب نادي ريال مدريد، للتخلي عن النجم الفرنسي الموهوب.





وأشارت صحيفة ديلي ميل أن المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو معجب كثيراً بقدرات فينيسيوس، ويراه خير تعويض للدولي الفرنسي حال رحيله.





وسبق لباريس سان جيرمان أن طلب التعاقد مع فينيسيوس الصيف الماضي، أثناء محاولات ريال مدريد ضم النجم البرازيلي نيمار.





وأجل مبابي مفاوضات تمديد تعاقده مع سان جيرمان لنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي تعاقده في صيف عام 2022.





وتشير التقارير أن تأجيل تمديد تعاقد مبابي يعد إشارة واضحة لإقتراب اللاعب من ملعب سانتياجو بيرنابيو.





في المقابل يسعى زيدان منذ وقت طويل لضم مبابي، في ظل الإعجاب الشديد بقدراته من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.





كما يرغب صاحب الـ 20 عاماً في الإلتحاق بريال مدريد، حيث يسعى للعمل تحت قيادة زيدان.





ويلاقى الريال منافسة قوية لضم مبابي من جانب نادي برشلونة الإسباني ونادي ليفربول الإنجليزي.





وإنضم مبابي لباريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادماً من نادي موناكو مقابل 166 مليون جنين سترليني، في ثاني أغلى صفقات كرة القدم في التاريخ بعد صفقة زميله نيمار من نادي برشلونة.