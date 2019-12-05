Advertisements
Advertisements
Advertisements

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:14 م
Advertisements
زيدان
زيدان
عبدالقادر عرابي
Advertisements
لا تزال مساعي نادي ريال مدريد الإسباني قائمة لضم النجم الفرنسي ولاعب نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي في فترة الإنتقالات الشتوية.

وفي تطور جديد للصفقة "الحلم" بالنسبة لريال مدريد، فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان تشترط الحصول على البرازيلي الشاب "فينيسيوس جونيور" لاعب نادي ريال مدريد، للتخلي عن النجم الفرنسي الموهوب.


وأشارت صحيفة ديلي ميل أن المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو معجب كثيراً بقدرات فينيسيوس، ويراه خير تعويض للدولي الفرنسي حال رحيله.


وسبق لباريس سان جيرمان أن طلب التعاقد مع فينيسيوس الصيف الماضي، أثناء محاولات ريال مدريد ضم النجم البرازيلي نيمار.


وأجل مبابي مفاوضات تمديد تعاقده مع سان جيرمان لنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي تعاقده في صيف عام 2022.


وتشير التقارير أن تأجيل تمديد تعاقد مبابي يعد إشارة واضحة لإقتراب اللاعب من ملعب سانتياجو بيرنابيو.


في المقابل يسعى زيدان منذ وقت طويل لضم مبابي، في ظل الإعجاب الشديد بقدراته من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.


كما يرغب صاحب الـ 20 عاماً في الإلتحاق بريال مدريد، حيث يسعى للعمل تحت قيادة زيدان.


ويلاقى الريال منافسة قوية لضم مبابي من جانب نادي برشلونة الإسباني ونادي ليفربول الإنجليزي.


وإنضم مبابي لباريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادماً من نادي موناكو مقابل 166 مليون جنين سترليني، في ثاني أغلى صفقات كرة القدم في التاريخ بعد صفقة زميله نيمار من نادي برشلونة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لاعبي ريال مدريد اليوم انتقالات ريال مدريد اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 15 ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 9 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 19 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ ساعة و 6 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى يفتح النار على النقاز

منذ 37 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ 43 دقيقة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي يفجر قنبلة كبري صفقتين من العيار الثقيل على أعتاب الريال

باريس ينتقم من ريال مدريد بخطف مهاجمه

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي ينقض على صفقة برشلونة الكبري ويحدد موعد صفقة القرن المنتظرة

أخبار ريال مدريد: باريس يطلب نجمي الريال من أجل نيمار وصفقة سوبر في الطريق وميسي قد يدفع البرازيلي إلى الملكي

ريال مدريد ترك صفقة نيمار من أجل الهدف الأكبر.. تفاصيل جديدة

القنبلة النووية.. برشلونة يستعد لتوجيه أكبر ضربة إلى ريال مدريد في التاريخ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

12:14 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

مرتضى يفتح النار على النقاز

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status