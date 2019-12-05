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"جريمة بشعة".. مريض نفسي يذبح والدته في الدقهلية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:14 م
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أرشيفية
أرشيفية
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شهدت محافظة الدقهلية، صباح اليوم، جريمة بشعة هزت مركز ومدينة ميت غمر، وذلك عقب ذبح مريض نفسي والدته بقرية كوم النور التابعة لدائرة المركز.

وورد إخطار إلى مركز شرطة ميت غمر، يفيد بذبح المواطن "محمد.ع" الذي يبلغ من العمر 25 عامًا "مريض نفسي"، والدته التي تدعى "نادية.م.ف"، في واقعة مؤسفة هزت قرية كوم النور المقيمين بها بدائرة المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة ميت غمر، بالقبض على المواطن المريض النفسي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه وعرضه على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وبتقنين الإجراءات والفحص، تم نقل الجثة في سيارة الإسعاف إلى المشرحة بمستشفى ميت غمر لحين انتهاء الإجراءات اللازمة والتصريح بدفنها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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