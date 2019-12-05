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"الضرائب": غرامة تصل لـ5000 جنيها للمتخلفين عن تقديم الإقرار الإلكتروني في موعده

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:00 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكــد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة قيام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية ، موضحا أن المسجل الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية للمرة الأولى سيقوم بسداد مبلغ قدره 500 جنيه ، وإذا تخلف مرة ثانية عن تقديم الإقرار سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه ، والمرة الثالثة سيقوم بسداد مبلغ 5000 جنيه ، ثم سيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر وبالتالي سيتم تحويله للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي  .
 
 وقال رئيس المصلحة أنه في حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة ، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها فسيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ اجراءات التهرب الضريبي ، وفقا لأحكام نص المادة (67) ، (68) من قانون الضريبة على القيمة المضافة .
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