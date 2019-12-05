"الضرائب": غرامة تصل لـ5000 جنيها للمتخلفين عن تقديم الإقرار الإلكتروني في موعده





أكــد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة قيام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية ، موضحا أن المسجل الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية للمرة الأولى سيقوم بسداد مبلغ قدره 500 جنيه ، وإذا تخلف مرة ثانية عن تقديم الإقرار سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه ، والمرة الثالثة سيقوم بسداد مبلغ 5000 جنيه ، ثم سيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر وبالتالي سيتم تحويله للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي .

وقال رئيس المصلحة أنه في حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة ، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها فسيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ اجراءات التهرب الضريبي ، وفقا لأحكام نص المادة (67) ، (68) من قانون الضريبة على القيمة المضافة .