Advertisements
Advertisements
Advertisements

حرائق الغابات تطوّق أكبر المدن الأسترالية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:03 م
Advertisements
حرائق الغابات
حرائق الغابات
وكالات
Advertisements

شهدت أستراليا، اليوم الخميس، حرائق مشتعلة في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وكوينزلاند.

 

وأغلقت الحرائق أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان بسحب من الدخان قد تمتد أياما.

 

وأسفرت الحرائق، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، ودمرت أكثر من 400 منزل منذ بداية نوفمبر، ولا تزال الحرائق مشتعلة في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وكوينزلاند.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن السلطات الإسترالية، تكافح ما يقرب من 140 حريقا في نيو ساوث ويلز في الوقت الذي خرج فيه الوضع عن نطاق السيطرة في بعض المناطق بسبب الرياح القوية.

 

وكانت أشد الحرائق في محيط سيدني، عاصمة الولاية التي يقطنها حوالي خمسة ملايين نسمة، حسبما ذكرت "رويترز".

 

وقالت خدمة الإطفاء بالولاية: "تواجه فرق الإطفاء ظروفا في غاية الصعوبة أمام عدد من الحرائق الكبرى"، وأضافت أن أحوال الطقس ستجعل الدخان يغلف أجزاء كثيرة من سيدني.

 

ونظرا لزيادة التلوث أصبحت سيدني في المرتبة التاسعة عشرة على قائمة تصنيف أسوأ دول العالم من حيث الرؤية بسبب تلوث الهواء، متقدمة على مومباي وشنغهاي.

 

وتشيع حرائق الغابات في أستراليا لكن موسم الحرائق بدأ هذا العام قبل الموعد المعتاد، مع ارتفاع درجات الحرارة لما فوق 40 درجة مئوية قبل بداية فصل الصيف بنصف الكرة الجنوبي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيدني حرائق الغابات استراليا

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 14 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ أقل من نصف ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 18 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

النسر والكراسي.. "الفجر الرياضي" يكشف موعد استلام الأهلي ملعبه

منذ أقل من ساعتين

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"نفوق الكوالا".. التفاصيل الكاملة لحرائق غابات أستراليا بسبب الجفاف

مصرع 3 أشخاص وفقدان 4 وتدمير 150 منزلا في حرائق الغابات باستراليا

تحذير هام من سفارة المملكة لرعاياها في أستراليا

"إجلاء المواطنين وتدمير مئات المنازل".. حصاد خسائر استراليا جراء حرائق الغابات

حرائق كارثية بأستراليا.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

أكبر المدن الأسترالية.. حرائق الغابات تقترب من سيدني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status