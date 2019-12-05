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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان روكسي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
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المحافظ
المحافظ
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتطوير ميدان روكسي.

وشدد المحافظ، على الشركة المنفذة لأعمال التطوير التى تتم تحت اشراف مديرية الطرق والكبارى بسرعة الانتهاء من الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء وأعمال التشجير، وكذلك رفع كفاءة الرصف والإنارة، والانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمنى والالتزام به مع رفع المخلفات أولًا بأول.

وأضاف المحافظ أن تطوير ميدان روكسى يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير ميادين العاصمة حيث شملت أعمال تطوير ميدان روكسى الحفاظ على المبانى التراثية وإعادة صيانتها وترميمها وأيضا تنظيم حركة المشاة فى الميدان لتفادى الزحام، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية بكافة محاور مصر الجديدة.
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان روكسي
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان روكسي
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ميدان روكسي محافظ القاهرة تطوير ميدان روكسي المحافظة اللواء خالد عبدالعال العاصمة

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