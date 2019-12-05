اليوم.. المغرب ومصر تتنافسان في ثانى أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"

تستمر فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، حيث تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان، حيث تبدأ أولى عروض اليوم في الخامسة مساء بالعرض المسرحي المصري "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، الذى يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس.









تدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.









بينما تشارك المملكة المغربية بالمونودرما المسرحية "هناء" الذى تقدمه "ماستر المسرح وفنون الفرجة" في تمام التاسعة والنصف مساء، وهي من تمثيل ضياء حجازى، وإخراج د. سعيد كريمى.









"هناء" تدور أحداثه حول "هناء" وهى امرأة عاشت معاناة التعرض لفعل شنيع وقاس، هو الختان، وهى مازالت يافعة، وتزداد معاناتها المريرة بعد قرار الأهل تزويجها من رجل غريب وفظ، وهى في ريعان شبابها.







