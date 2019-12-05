"شعراوي": المقر التابع لمنظمة الحكومات الأفريقية سيصبح مركزا لتدريب الأشقاء الأفارقة

أكد الدكتور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المقر الدائم لدول شمال إفريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية، والذي افتتح في مصر رسميًا، سيكون منصة وآلية للتجمع الإفريقي، والحوار بين المدن.



وأوضح "شعراوي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المقر سيصبح مركزا تدريبيا للدول الإفريقية، منوهًا إلى أنهم حصلوا على موافقات ليكون مقر دائم على مستوى دول القارة بالكامل.



وتابع وزير التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق مع المنظمة العالمية أن يصبح المقر التابع لمنظمة الحكومات الإفريقية مركز إشعاع إفريقي دولي، ويستغل في كافة الأنشطة، ويتم إصدار إصدارات فيه باللغات الأجنبية المعترفة بها داخل الأمم المتحدة، ويصبح مركز إشعاعي وتدريبي للأشقاء الأفارقة.



ومن الجدير بالذكر، أن وزير التنمية المحلية، قد أعلن انتهاء الجهات والوزارات المصرية المعنية من استكمال المراجعات الخاصة باتفاقية مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية واستضافة مصر رسميًا لمقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ كما وعدت الدولة المصرية، بما سيسمح بأن يكون المقر منصة وآلية للتجمع الأفريقي وللحوار بين المدن، وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة التي قدمت جهد كبيرًا لوضع المقر المقترح في أفضل صوره، والذي اختير موقعه بحي النزهة.

