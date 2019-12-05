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مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعد قطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة أمنية مكبرة، بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، عن رفع 133 مخالفة اشغالات طريق، 91 مخالفة في مجال المرور، وتنفيذ 26 حكما جزئيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة لتولي التحقيق.
مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية (صور)
مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية (صور)
مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية (صور)
مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية (صور)
مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية (صور)
مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية (صور)
مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية (صور)
مدير أمن الجيزة يوجه بملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية (صور)
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