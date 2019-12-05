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قبرص تطالب "العدل الدولية" بحماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
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الاعتداءات التركية
الاعتداءات التركية
وكالات
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طالبت السلطات القبرصية، اليوم الخميس، من محكمة العدل الدولية حماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أدانت السلطات القبرصية، الاعتداءات التركية على حقوقها السيادية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.

 

أشارت الرئاسة القبرصية، إلى أن إرسال سفينة التنقيب الثانية "تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".

 

والسفينة ياووز هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو.

 

وأظهرت بيانات "ريفينتيف أيكون" للشحن أن سفينة حفر تركية ثانية وصلت إلى منطقة في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال شرق جزيرة قبرص الاثنين. ومن المتوقع أن تبدأ السفينة عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي هذا الأسبوع.

 

 

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الكلمات المفتاحية

قبرص تركيا الاعتداءات التركية

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