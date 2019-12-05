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عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
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معاون مباحث مركز شرطة بلبيس
معاون مباحث مركز شرطة بلبيس
إسلام علي
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نفى مصدر أمني رفيع المستوي بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، ما تدواله عدد من النشطاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن انتحار ضابط شرطة يعمل معاون مباحث بمركز شرطة بلبيس لمروره بحالة نفسية سيئة، مع نشر صورة لضابط شرطة بالملابس الميري.

وأوضح المصدر، أن المنشور لا أساس له من الصحة، ولا صحة لما تردد على صفحات السوشيال ميديا.

وناشد المصدر المواطنين، بتحري الدقة والصدق وعدم نشر أخبار كاذبة مجهولة المصدر، تكدر الأمن العام، وخاصة أن كل هذة الشائعات الهدف منها النيل من الوطن وأمن البلاد.
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