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نقل رئيس حي شمال الغردقة إلى العناية المركزة عقب قرار إقالته

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
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ياسر جلال
ياسر جلال
محمد طه
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كشف مصدر طبي، عن تفاصيل الحالة الصحية للعميد ياسر جلال، رئيس حي شمال الغردقة، بسبب أزمة صحية تعرض لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأكد المصدر، في تصريحات إلى "لفجر"، أن رئيس الحي المقال، عقب دخوله المستشفى، لوحظ تدهور في الحالة الصحية له، وتم وضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة.

وكان تعرض العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة، لأزمة صحية، وذلك عقب علمه بخبر إقالته على خلفية اصطحاب كلبه الخاص لرئاسة الحي، وصفع عامل خدمات معاونه على وجهه.

وأكد مصدر إلى "الفجر"، أنه عقب علم العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة، بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإقالته، تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالغردقة.

وكان أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارا بإقالة العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة، وذلك على خلفية اصطحاب كلبه الخاص لمكتبة برئاسة الحي وصفع عامل خدمات معاونه على وجه.

وأكد مصدر مسؤل، أنه تم إقالة العميد ياسر جلال رئيس حي شمال، بناءا على تقرير طلب من رئيس مدينة الغردقة.

وحرّر عامل خدمات بحي شمال التابع لمجلس مدينة الغردقة، مساء اليوم الإثتين، بلاغًا بقسم ثان الغردقة، ضد رئيس الحي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه أمام زملائه بالحي.

وكانت مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها رئيس الحي بصفع العامل على وجهه، وتمكن عدد من العاملين بالحي من إنهاء المشاجرة، فيما تضامن زملاء العامل معه وأعلنوا استيائهم من تصرف رئيس الحي مطالبين المحافظ بالتحقيق في الواقعة.

وقام العامل بالتوجه لقسم ثان الغردقة لتحرير محضر ضد رئيس الحي حيث تم إحالة العامل المجني عليه لمستشفى الغردقة العام لتحرير تقرير طبي.

وأكد موظفو حي شمال أن رئيس الحي كان يصطحب معه كلب إلى مكتبه.
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