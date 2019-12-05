كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف العراق رابط ماتش البحرين

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مشاهدة مباراة العراق مع البحرين بث مباشر لايف ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل مساء اليوم اللقاء الذى يجمع بين المنتخب العراقى مع المنتخب البحريني في منافسات الدور النصف نهائي من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي ونتابع مباريات اليوم مباشر من خلال موقع كورة اون فى تغطية حية مباشرة للمباريات بدون تقطيع، عبر البث المباشر ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب لايف.





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