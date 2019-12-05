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الأقصر تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية "المرأة المصرية هي صحة مصر"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أجرى الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم الخميس، جولة ميدانية، لتفقد سير أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "المرأة المصرية هي صحة مصر"، والمقامة بمستشفى حميات مركز أرمنت.

واستمع "عبد الجواد" للسيادات اللاتي حرصن على التقدم للكشف الطبي، من خلال مشاركتهن في الحملة، حيث وجه بضرورة اتخاذ اللازم تجاه متطلباتهن.

وقام وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بعمل شرح توعوي مفصل للسيدات بضرورة التوجه لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتقي أيضا بفريق العمل الموجود، بالإضافة إلى إجراء جوله بإدارات المحافظة لتوعيه المجالس المحلية بمزايا مشروع التأمين الصحي الشامل وكيفية التسجيل بالمنظومة.
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