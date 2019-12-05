حادثين بشعين لدراجات بخارية وإصابات خطيرة في الإسماعيلية



وتم تحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين لاتخاذ الإجراءات القانونية.



أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، بإصابات خطيرة متفرقة بالجسد ما بين ارتجاج بالمخ وكسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادثين مختلفين لدرجات بخارية علي طريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي.كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بالقرب من بنزينة طايع، مما أسفر عن إصابة المدعو" عيسي أحمد محمد 47 عامًا، مقيم الشهداء دائرة ثان، وتم نقله لمستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم.بينما وقع الحادث الثاني على طريق "الإسماعيلية -القاهرة" أمام مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير، بين سيارة ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، مما أسفر عن إصابة المدعو، مصطفي السيد مصطفي 65 عامًا، مقيم ابوصوير، ومحمد كرم مراد 68 عامًا، مقيم بذات العنوان، وتم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفي جامعة قناة السويس.