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وزير الرياضة يضع حجر أساس مركز شباب أرمنت بالأقصر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
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الوزير
الوزير
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وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، حجر أساس مركز شباب ارمنت، بجنوبي غرب الأقصر، وذلك برفقة محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر وعبد الله عاشور رئيس مدينة ارمنت وقيادات الشباب والرياضة.

ووصل وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، إلى مطار الأقصر الدولي، حيث استقبله نائب المحافظ لمرافقته في جولته، نيابة عن المحافظ المستشار مصطفى ألهم الذي يشارك في اجتماع مجلس المحافظين.

وأوضح حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن قطعة أرض مركز الشباب جري تخصيصها منذ فترة طويلة، وسيتم العمل علي إنشاء المركز في أسرع وقت على مساحة 8720 متر مربع بتكلفة إجمالية للمبني الاداري تقدر بنحو 2 مليون و400 ألف جنيه، مشيدا بجهود الوزير لدعم المنظومة الرياضية والمؤسسات الشبابية بالأقصر.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بتفقد عدد من المؤسسات الرياضية وعقد لقاء مع الشباب ضمن مبادرة مصري اصيل، خلال جولته في محافظة الأقصر.

وزير الرياضة يضع حجر أساس مركز شباب أرمنت بالأقصر
وزير الرياضة يضع حجر أساس مركز شباب أرمنت بالأقصر
وزير الرياضة يضع حجر أساس مركز شباب أرمنت بالأقصر
وزير الرياضة يضع حجر أساس مركز شباب أرمنت بالأقصر
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