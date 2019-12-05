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نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
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مائدة الإفطار
مائدة الإفطار
منى صموئيل
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حرص سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح اليوم الخميس، على حضور وتناول وجبة الإفطار وسط شباب المحامين من جميع أنحاء الجمهورية.

كما حرص الشباب على التقاط الصور التذكارية مع النقيب العام، وذلك على هامش المؤتمر العام الأول لشباب المحامين في بورسعيد، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري.

وافتتح "عاشور"، مساء أمس، الأربعاء، فاعليات المؤتمر العام الأول لشباب المحامين على مستوى الجمهورية، بلقاء مفتوح مع الشباب، لفتح مجالات الحوار، والرد على جميع التساؤلات.
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
نقيب المحامين والشباب على طاولة واحدة.. إفطار مجمع بمؤتمر بورسعيد (صور)
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