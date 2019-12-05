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إحباط بيع 13 ألف عبوة زيت تمويني في السوق السوداء بالهرم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة في إحباط بيع 13 ألف عبوة زيت تمويني في السوق السوداء، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ووردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالقطاع، أكدتها التحريات، مفادها قيام "هشام م.م"، صاحب محل بقالة تموينية، بدائرة قسم الهرم بالتصرف في كميات كبير من السلع التموينية المدعمة التي يقوم باستلامها لصرفها علي بطاقات الدعم، والاستيلاء علي تلك الكميات وبيعها في السوق السوداء.

وبتقنين الإجراءات القانونية تم القيام بحملة مكونة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية استهدفت المحل المشار إليه وأمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المحل عثر بداخله على 12722 زجاجة زين تمويني مدعم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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