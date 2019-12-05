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تعرف على المقاعد الشاغرة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة "البيطريين"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
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نقابة الأطباء البيطريين
نقابة الأطباء البيطريين
آيات عامر
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قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال اجتماعه، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الصنفي، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجارى، ولمدة 10 أيام حتي 31 ديسمبر الجاري، بدءا من العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

ومن المقرر أن يتم الانتخاب على التالي:

- مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين

- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة علي مستوي الجمهورية ممن مضي علي عضويتهم 15 عاما.

_ ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة علي مستوي الجمهورية ممن مضي علي عضويتهم أقل من 15 عاما.

_ مقعد لعضوية منطقة القاهرة والجيزة ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة الجيزة.

_ مقعد لعضوية منطقة وسط الدلتا ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة القليوبية.

_ مقعد لعضوية منطقة غرب الدلتا ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة البحيرة.

_ مقعد لعضوية منطقة شرق الدلتا ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة الشرقية.

_ مقعد لعضوية شمال الوجه القبلي ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة بني سويف.

_ مقعد لعضوية منطقة جنوب الوجه القبلي ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة أسيوط.

_ مجالس النقابات الفرعية لجميع المحافظات، عدا نقابة قنا والقاهرة والجيزة وذلك علي النحو التالي:-

1_ رئيس النقابة الفرعية علي أن يكون مضي علي قيده 15 عاما.

2_ عضوين مضي علي قيدهم 15 عاما.

3_ عضوين مضي علي قيدهم اقل من 15 عاما.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح لتضم فى عضويتها كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور الحسينى عوض، الدكتور ناجى سلام.

ونوهت النقابة بأن تسلم طلبات الترشح شخصيا باليد في مقر النقابة مقابل إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موصي عليه علي مقر نقابة القاهرة، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل الموعد المحدد لتلقي طلبات الترشح ( عملا بنص المادة رقم 35 من اللأئحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970).
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