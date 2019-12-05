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أسعار مواد البناء اليوم الخميس 5-12-2019 في السوق المحلى.. الحديد يبدأ من 10100 جنيها للمستهلك
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
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اسعار مواد البناء اليوم
حافظت اسعار مواد البناء اليوم الخميس 5-12-2019 على استقرارها في السوق المحلى ومن اهم مواد البناء ااكثر اقبالا في مصر هما الحديد والاسمنت العنصرين الهامين لعمليات البناء، حيث شهد سعر الحديد حالات من الارتفاعات الفردية بين الشركات في مصر خلال الفترة الماضية بقيمة تراوحت ما بين 150 إلى 200 جنيها لبعض الشركات ، اعقبه الاسمنت حيث ارتفع سعره مؤخرا بنحو 150 جنيها للطن الواحد وننشر اسعار مواد البناء اليوم في مصر وتمثلبت فيما يلي:
اسعار الاسمنت اليوم الخميس في السوق المحلى
سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن
سجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن
سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن
سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه
سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن
سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن
سجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن
سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن
سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن
سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار الحديد اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 في مصر
استقرت اسعار الحديد في مختلف الشركات العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس بعد الارتفاع الاخير الذي اقرته شركة حديد المراكبي على اسعار منتجاتها بقيمة 200 جنيها للطن والتى سبقها في ذلك حديد عز.
سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن
سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن
سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن
سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن
سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن
سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.
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