أسعار مواد البناء اليوم الخميس 5-12-2019 في السوق المحلى.. الحديد يبدأ من 10100 جنيها للمستهلك

اسعار مواد البناء اليوم





حافظت اسعار مواد البناء اليوم الخميس 5-12-2019 على استقرارها في السوق المحلى ومن اهم مواد البناء ااكثر اقبالا في مصر هما الحديد والاسمنت العنصرين الهامين لعمليات البناء، حيث شهد سعر الحديد حالات من الارتفاعات الفردية بين الشركات في مصر خلال الفترة الماضية بقيمة تراوحت ما بين 150 إلى 200 جنيها لبعض الشركات ، اعقبه الاسمنت حيث ارتفع سعره مؤخرا بنحو 150 جنيها للطن الواحد وننشر اسعار مواد البناء اليوم في مصر وتمثلبت فيما يلي:









اسعار الاسمنت اليوم الخميس في السوق المحلى





سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن

سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن

سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه

سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا

سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن

سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن

سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن

سجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن

سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن

سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.



