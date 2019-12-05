صفقتي القرن.. ميلان يستعد لضم أفضل لاعب ومدرب في العالم

أفادت تقارير صحفية أمس الأربعاء، أن الميلياردير الفرنسي برنارد أرنولت يضع عينه على نادي ​ميلان​ الايطالي تمهيداً لشراءه خلال الفترة المقبلة.





ويعيش العملاق الإيطالي، فترة صعبة منذ سنوات طويلة، تقترب من 9 أعوام من الابتعاد كثيرا عن المنافسة على الألقاب المحلية في إيطاليا، بالإضافة لعدم مشاركته الأوروبية واحتلال مراكز في وسط جدول الدوري الإيطالي.





وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن برنارد أرنو رابع أغنى رجل في العالم، والمقدرة ثروته حاليا بـ 72 مليار يورو، وضع خطة من أجل إعادة ميلان من الباب الكبير.













وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الرجل الفرنسي، يضع في المقام الأول التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، بالإضافة إلى ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة المتوج بالكرة الذهبية مؤخراً.





وكان قد توج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه متفوقاً على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية في تقرريرها إلى أن الخطة البديلة للملياردير الفرنسي، حال فشل ضم جوارديولا وميسي، هي التعاقد مع كل من الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، ومعه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لبناء مشروع كبير لميلان.



