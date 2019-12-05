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مصرع "تباع" سقط من أعلى ونش بموقع عمل شركة بترول ببني سويف

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
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الجثة
الجثة
احمد فتحي الدسوقي
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شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حادث وفاة "تباع" إثر سقوطه من أعلى ونش، أثناء تواجده بموقع عمله بإحدى شركات البترول، بقرية "ننا" التابعة لمركز إهناسيا، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وصّرح مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، بأن المستشفى التخصصي أستقبل "محمد عيد محمد ابراهيم" 22 سنة، تباع، مقيم شبرا بالقاهرة، جثة هامدة، إثر سقوطه من أعلى ونش، أثناء تواجده بموقع عمله بإحدى شركات البترول، بقرية "ننا" التابعة لمركز إهناسيا.

وتم إيداع الجثة بمرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية، لتسليم الجثة لأسرة المتوفي.
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