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الليلة.. توفيق عكاشة يكشف المؤامرة الفارسية على العرب في "مصر اليوم"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
الفجر الفني
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يواصل الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الليلة، في تمام الثامنة مساءً، مناقشة ملف الإعلام باعتباره أحد أهم القضايا على الساحة.

ويطالب عكاشة بإصلاح المنظومة الاعلامية، لأن الإعلام هو منتج ثقافة ومهندس وطبيب العقل البشري.

كما يناقش عكاشة المؤامرة الفارسية على العرب، مستعرضا خطورة التدخلات الإيرانية في الشئون اليمنية العراقية السورية اللبنانية، ويرى أن هدف نظام الملالى هو الوصول إلى القاهرة.

كما يسلط برنامج "مصر اليوم" الضوء على مستجدات الأزمة الليبية، محللا تحركات الجيش الوطني الليبي، ومواصلته معركة تحرير ليبيا من التنظيمات الإرهابية المدعومة من حكومة السراج وتركيا وقطر.
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