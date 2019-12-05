أخبار البورصة المصرية .. مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمستهل جلسة نهاية الأسبوع

أخبار البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية إرتفاعها بإفتتاحية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المصريين والأجانب ، وفي محاولة لتعويض جانب من التراجعات السابقة ، ومع تحسن نسبي في التداولات .

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13685 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة.

أخبار البورصة المصرية الأربعاء 4-12-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات الأربعاء ، على مكاسب جماعية ، ليغلق الرئيسى عند 13635 نقطة بنسبة صعود 1.23% ، كذلك الحال على المؤشر السبعينى الذى أنهى تداولاته على مكاسب بـ 1.54 % عند 529.93 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات أعلى من المتوسط بلغت 803 مليون جنيه ، بحجم تداول 106 مليون سهم ، من خلال 17.716 صفقة . بالتداول على 162 ورقة مالية ، ربحت منها 111 ورقة و تراجعت 17 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 34 ورقة دون تغيير، لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على مكاسب بـ 7.934 مليار جنيه مسجلا 696.353 مليار.





ودعمت مشتريات للمستثمرين الاجانب البورصة للصعود، حيث إستحوذوا على 42% من تعاملات السوق بصافى شراء تجاوز الـ 93 مليون جنيه على الاسهم القائدة التى ارتفع معظمها بأكثر من 3% ، كذلك مؤشر الاسهم الصغيرة و المتوسطة EGX70 الذى انهى على ارتفاع بـ 1.54% بدعم من شراء الافراد العرب على قياديات المؤشر بصافى شراء 65 مليون جنيه، ليتجه فى المقابل المصريين و المؤسسات العربية للبيع ، ليسجل المستثمرون المصريون و العرب صافى بيع بـ 84.54 و 9.59 مليون جنيه على التوالى ، مقابل تسجيل المستثمرون العرب صافى شراء بـ 94.13 مليون جنيه .





وأنهت قطاعات البورصة المصرية بالمنطقة الخضراء بإستثناء قطاع الرعاية الصحية و الادوية ، ليأتى انشط القطاعات من حيث قيم التداولات قطاع البنوك بـ 239 مليون جنيه بإرتفاع 0.46% ، بالنشاط على سهم التجارى الدولى بـ 145 مليون جنيه لينهى على إرتفاع بـ 0.27 % عند 78.3 جنيه ، يليه قطاع منتجات منزلية و شخصية بـ 123 مليون جنيه بنسبة صعود 1.48 جنيه ، بالنشاط على سهم الشرقية للدخان بـ 117 مليون جنيه بنسبة صعود 1.03% منهيا عند 14.7 جنيه ، ثم يأتى قطاع العقارات بـ 121 مليون جنيه ينسبة ارتفاع 1.84% ، بالنشاط على سهم طلعت مصطفى بقيم تداول 57 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 3.49% منهيا عند 8.6 جنيه .