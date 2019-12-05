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بعد طرح ميزة "Ambient Mode".. جوجل تطلق خاصية "Focus Mode" لمنع فتح تطبيقات تشتيت الانتباه

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
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Focus Mode
Focus Mode
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طرحت شركة جوجل في الأسبوع الماضي ميزة "Ambient Mode"، والتي تحول شاشة قفل هاتفك إلى شاشة ذكية، وبدأت Google هذا الأسبوع في طرح ميزة جديدة تسمى "Focus Mode - وضع التركيز" التي تساعد المستخدمين من خلال منع فتح تطبيقات تشتيت الانتباه.

ما هو Focus Mode؟

إحدى المشكلات الكبيرة المرتبطة بامتلاك هاتف ذكي هي أن الهاتف لا يبعد عن إصبعك، سواء كان الأمر يتعلق بالتحقق بما يفعله أصدقاؤك على Instagram أو التمرير عبر موجز الأخبار على Facebook أو مشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube، مما يصبح من الصعب التركيز على العمل أو الدراسة أو حتى أداء مهام أخرى مع الكثير من الإغراءات المحيطة.

يعد Focus Mode، الذي أعلنت عنه Google للمرة الأولى في مؤتمرها السنوي للمطورين في مايو كجزء من ميزة الرفاهية الرقمية ، أداة توفر حلاً لهذه المشكلة. تمنعك هذه الميزة بشكل أساسي من فتح التطبيقات التي قد تؤدي إلى تشتيت انتباهك وتتيح لك وضع هذه التطبيقات في صمت عندما تحتاج إلى التركيز على أشياء أخرى ، مما يساعدك على البقاء على المسار الصحيح

كيفية تفعيل وضع Focus Mode

كل ما عليك القيام به هو تحديد التطبيقات التي تعتقد أنها كانت مسؤولة عن تشتيت انتباهك ووضعها في وضع الإغلاق، وسوف تقوم خاصية Focus Mode بعد ذلك بوضع تلك التطبيقات في حالة إيقاف مؤقت وكتم إخطاراتها حتى تكون مستعدًا لتعطيل هذه الميزة، إذا حاولت استخدام أي من التطبيقات المحددة، فإن الوضع سوف يذكرك بأن التطبيق متوقف مؤقتًا في الوقت الحالي.

قامت Google أيضًا بإلقاء بعض التعديلات الجديدة الرائعة لتحسين فعالية الوضع، يتضمن ذلك القدرة على برمجة وضع التركيز بحيث يتم تشغيله أو إيقاف تشغيله تلقائيًا وفقًا لجدول عملك، على سبيل المثال (من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً من الاثنين إلى الجمعة)، كما يتضمن خيار "أخذ استراحة" ، والذي، كما يوحي الاسم، يتيح لك الخروج من الوضع واستخدام التطبيقات التي كنت تستخدمها في القفل لمدة خمس أو 15 أو 30 دقيقة.

ظهر Focus Mode لأول مرة كإصدار تجريبي عندما تم تشغيل Android 10 في وقت سابق من هذا العام، لذلك لا يلزم تنزيلات إضافية لتجربته، بالإضافة إلى ذلك، أصبح وضع Focus Mode الآن متاح للأشخاص الذين لديهم هواتف تشغل Android 9 Pie، وفق ما ذكرته Google في منشور بالمدونة يوم الأربعاء.

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الكلمات المفتاحية

هواتف ذكية نظام الاندرويد ميزة وضع التركيز جوجل تكنولوجيا تشتيت الانتباه Focus Mode

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