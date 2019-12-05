اسعار اللحوم اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 في السوق المحلى.. و"البتلو" يبدأ من 130 جنيها





اسعار اللحوم اليوم





واصلت اسعار اللحوم اليوم حالة الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 حيث وصل سعر كيلو اللحم الكندوز الى نحو 130 جنيها تختلف باختلاف المنطقة والمحافظة وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الدواجن في مصر اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم في مصر الخميس 5-12-2019

سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 18 جنيها، فيما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 110 جنيهات، بينما سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، وسجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 وسجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، كما سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.





اسعار اللحوم المجمدة اليوم في السوق المحلى بمصر

عن اسعار اللحوم المستوردة فسجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، بينما سجل متوسط سعر اللحم السوداني 75 جنيه، وسجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه، وجسل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.



