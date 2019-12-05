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عاجل.. إصابة 11 طالبة بحالة اختناق في الوادي الجديد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير محمود
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أصيبت، منذ قليل، 11 طالبة بحالة اختناق نتيجة استنشاق أدخنة متصاعدة من حرق قمامة ومخلفات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بالوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفى، إخطارا يفيد بوصول 11 طالبة في حالة اختناق لمستشفى الخارجة العام، إثر استنشاق أدخنة ناتجة من حرق مخلفات وقمامة داخل المدرسة وتبين إصابة كلًا من "إسراء حسن محمد، أمنيه سيد أحمد، كريمه ممدوح محمد، سارة محمد محمد، دعاء حمدي محمد، أيه صلاح مجاور، أسماء محمد فهمي، أسماء نصر محمد، دينا كرم رافع ١٦ سنة، مروه كمال سيد ١٨ سنة، سها محمد محمد ١٧ سنة".

وتم نقل الطالبات لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج عن طريق سيارات الإسعاف.

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محافظة الوادي الجديد طالبات مدرسة حالات اختناق اخبار محافظة الوادي الجديد

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