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برلماني: لا بد من إقامة حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
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الغول
الغول
رقية جمال
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قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية ينظم ما بعد الطلاق من حضانة ونفقة ورؤية، معتبرًا أن هذا عرض لمرض وهو الطلاق.

وأوضح "الغول"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول من دق ناقوس الخطر حول زيادة معدلات الطلاق، حيث تجاوزت نسبة الطلاق 52%، مشددًا على أن أي طفل ينشأ بعيدًا عن حضن والده ووالدته مهما كانت درجته الاجتماعية سيصبح غير سوي.

وتابع عضو مجلس النواب، أننا غير مستعدين لمواجهة جيل من الشباب غير سوي نفسيًا بعد عدد من السنوات، مشيرًا إلى أن هناك هجوم مزعج على الأزهر الشريف خلال الفترة الأخيرة بسبب قانون الأحوال الشخصية، حيث أن المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن الشريعة الإسلامية للتشريع، ومن واجب الأزهر الشريف أن يتقدم بهذا القانون لعرضه على البرلمان باعتباره مؤسسة تشريعية تصدر هذا القانون.

وشدد "الغول"، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي مع كافة أطياف المجتمع حول قانون الأحوال الشخصية، مع الاستعانة بالقضاة الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات على محكمة الأسرة في الحوار المجتمعي.
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