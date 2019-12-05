داخل حياة تايلور سويفت وجو ألوين البسيطة في لندن

كانت تايلور سويفت تقضي الكثير من الوقت مع حبيبها البريطاني جو ألوين في الخارج، مؤخرا يحتفل المشاهير، الذين يتواعدون منذ ثلاث سنوات، بعيد الشكر معا في لندن مع احبائهم، والآن قال مصدر ل E News ملخص الأخبار لمحة عن حياة المغنية تايلور في المدينة الإنجليزية بحبها القديم.



قال المصدر: "تايلور تقضي الكثير من وقت الفراغ في لندن، فهي لا تخرج إلا للتنزه مع ألوين، أو للذهاب إلى حانة محلية، فهم يقضون وقتا طويلا مع عائلة ألوين وأصدقائه، فكانوا يأتون طوال نهاية الاسبوع أو يذهبون إلى بيوت أفراد عائلاتهم".



ويضيف المصدر أن سويفت وألوين "قريبان من والدي ألوين وإخوته، يحبان رؤيتهما في كثير من الأحيان".



وأكمل المصدر: "لا يوجد شيء مثير أو كبير يحدث، إنهم يحبون بساطة الحياة في لندن والزيارة مع العائلة والأصدقاء".



كان كل من تايلور وألوين، منهمكين في العمل خلال الأشهر الأخيرة ـ حيث روجت الفتاة ذات التسعة والعشرين عاما لألبومها الأخير، وصور الممثل ألوين يصور عدة مشاريع ـ إلا أنهما نجحا في إيجاد بعض الوقت الهادئ معا في خضم برنامجهما الفوضوي.



قال المصدر: "تايلور تذهب إلى لندن بشكل متكرر، وستغادر هذا الأسبوع وتعود، أحيانا يذهب ألوين معها عندما يستطيع، كان ألوين يصور ويتمركز في لندن لعدة أشهر، وتايلور لديها طائرة خاصة بها، لذا فلها الحرية في أن تستقل الطائرة في أي لحظة وأن تكون في أي مكان تريد أن تكون فيه ".



قبل بضعة أشهر فقط، دعم ألوين حبيبته تايلور، أثناء أدائها في ليلة السبت في مدينة نيويورك، فقد شوهد الزوجان وهما ممسكان بالأيدي أثناء دخولهما إلى إحدى حفلات ما بعد العرض، بعد فترة وجيزة من غناء أغنية تايلور الشعبية المحبوبة "Lover"، والتي يُعتقد أنها تدور حول علاقتها مع ألوين.



وبالمقابل، كانت تايلور حاضرة أيضا ل ألوين وسط مهنته المزدهرة في التمثيل، نشرت تايلور على انستجرام في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدوينة لتظهر لرجلها بعض الحب.



بينما تايلور وألوين يحبّان إبقاء علاقتهما سرّية، فإن تايلور تحبّ المدينة كثيرا، إنّه موضوع أغنيتها المفضّلة "London Boy".



وكشفت أيضا تايلور في الكلمات أن ألوين، أخذها إلى هايجيت، حيث التقت كل أصدقائها الأعزاء.