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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019.. استقرار متواصل وتوقعات بارتفاع قريب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
استقرت اسعار الفراخ البيبضاء اليوم في السوفق المحلى عند معدلات  20 جنيها للمستهلك، وذلك بعد الانحفاضات التى شهدتها أسعار بورصة الدواجن في مصر خلال تعاملات الفترة الماضية نتيجة لكثرة المعروض من اللسعه في مقابل انحسار الطلب في الاسواق، وتشير التوقعات الخاصة بالاسعار الى احتمالية ارتفاع اسعار الدواجن في الاسواق المحاية خلال تعاملات الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع اقبال موسم الشتاء الذي ترتفع فيه تكاليف الانتاج بسبب الحاجة الى المزيد من التدفئة، مما يتسبب في ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية،وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019
 سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو، وسجل كيلو الدجاج البلدى 35، جنيها، فيما ، وسجل سعر كيلو الرومي نحو 40 للرومى، و سجل سعر كيلو البانيه نحو  60 للبانيه، بينما تراوح أسعار البيض ليتراوح الطبق بين 33 و34، بينما سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، وسجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه، وسجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

توقعات اسعار الفراخ في مصر قريبا
تشير التعوقعات الى احتماليى ارتفاع اسعار الدواجن في السوق المحلى خلال الفترة المقبلوة بسبب حلول مويم الشتاء الذي يشهد ارتفاع في بعض اسعار السلع ومنها اللحوم والدواجن، وذلك بعد التراجع الذي شهدته اسعار الداجن في مصر خلال الفترة الماضي اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تراجع معدلات التضخم بسبب انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في مصر خلال الفترة الماضية.




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