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"بمطواة".. عامل يشرع في قتل طالب لخلافات الجيرة بالقليوبية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
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مشاجرة
مشاجرة
محمد نبيل
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شرع عامل في قتل طالب بقرية العمار بمركز طوخ في القليوبية، وذلك في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية العمار دائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوثها بين كل من: "طرف أول" (السيد. ع. م)، طالب مصاب بجرح نافذ بالبطن أعلى السرة وآخر بالظهر، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي وحجزه للعلاج، و"طرف ثان" (محمد. ن. ت) عامل، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المشار إليها وفر هاربًا.

وتمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة تم التحفظ عليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29007 جنح مركز شرطة طوخ لسنة 2019م.
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