وزير النقل يتفقد وصول ١٠ جرارات قطارات جديدة بميناء الإسكندرية (صور)



فيما قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإنزال الجرارات على قضبان السكة الحديد داخل أرض الميناء، استعدادا لتخزينها بالقاهرة.



وأوضح "الوزير" في تصريحات مقتضبة خلال تفقده أنه لن يتم التشغيل لتلك الجرارات حاليا، حتى يتم وصول باقي أسطول الجرارات والعربات المتعاقد عليها، معلقا بأنه لن يتم تشغيل جرارات جديدة على عربات قديمة، مطمئنا المواطنين أنهم سيتلقون خدمة تعادل قيمة التذكرة.



وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية وصول اليوم الخميس 10 جرارات سكة حديد جديدة إلى الميناء قادمة من إمريكا، ضمن صفقة توريد وتصنيع ١١٠ جرار سكة حديد جديد وإعادة تأهيل ٨١ جرار من الأسطول الحالي، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، مسئولي شركة جنرال اليكتريك الأمريكية، ورئيس وقيادات ميناء الإسكندرية.



ووفق بيان سابق لوزارة النقل أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك"الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.





تفقد صباح اليوم الخميس، الفريق كامل الوزير وزير النقل، وصول ١٠ جرارات جديدة داخل أرض ميناء الإسكندرية قادمة من أمريكا، بحضور الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، وقيادات السكة الحديد.