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بمشاركة رامي مالك.. تريلر " No Time to Die" يتصدر ترند "جوجل" أمريكا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
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No Time to Die
"No Time to Die"
ممدوح راشد
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تصدر "No Time to Die" ، ترند محرك البحث "جوجل" بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد عرض التريلر الرسمي لآخر فيلم من سلسلة "جيمس بوند"، الملئ بالإثارة والأكشن.

مشاركة رامي مالك في "No Time to Die"

ويشارك النجم المصري العالمي، رامي مالك في فيلم "No Time to Die" ، والذي يقوم ببطولته الممثل الكبير دانيال جريج، والذي طرح التريلر عبر الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند "James Bond 007".

"No Time to Die" آخر فيلم في سلسلة جيمس بوند

وينتظر عشاق سلسلة أفلام جيمس بوند، فيلم "No Time to Die" ، بعدما أظهر التريلر الخاص به، مشاهد شيقة ومليئة بالأكشن، والمطارادات، التي تجذب كثير من الجماهير، بانتظار وصوله لدور العرض العالمية، المقرر في الـ8 من أبريل عام 2020، ومن المنتظر أن يحقق نجاحاً كبيراً.

"No Time to Die" بطولة دانيال كريج

ويقوم ببطولة فيلم "No Time to Die"، نخبة من النجوم العالمين أبرزهم، أنا دي أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، كريستوف والتز، نعومي هاريس، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس، إضافة إلى النجم المصري رامي مالك.

أحداث فيلم "No Time to Die"

وتدور أحداث فيلم "No Time to Die"، حول شخصية "bond"، الهادئة المستقرة، حيث كان يعيش حياته في جامايكا، بعد تركه الخدمة النشطة، وسرعان ما تنقلب أموره رأساً على عقب، ليتحول إلى رجل غامض يمتلك أسلحة تكنولوجية خطيرة جداً.


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الكلمات المفتاحية

سلسلة أفلام جيمس بوند رامي مالك دانيال كريج جيمس بوند تريلر No Time to Die No Time to Die

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